Trump reporte un meeting prévu à Tulsa le jour de commémoration de la fin de l'esclavage

Donald Trump décide de retarder d’une journée la reprise de ses meetings après de vives critiques liés à son choix de date et de lieu. Il devait être à Tulsa le 19 Juin, date de commémoration de l’abolition de l’esclavage. Dans un geste assez rare, il a décidé de décaler son rassemblement.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

S’il est une chose pour laquelle Donald Trump est connu, c’est celle d’aimer la provocation et de ne pas céder aux critiques et à la pression. D’où la surprise ici quand le président américain a fait part de sa décision sur Twitter.

« Nous avions programmé notre rassemblement à Tulsa pour le 19 juin », écrit Donald Trump, « Malheureusement cela coïncide avec la célébration de Juneteenth. Nombre de mes amis et supporters afro-américains m’ont demandé de changer par respect pour cette date et ce qu’elle représente », poursuit le président.

Le 19 juin correspond en effet à la célébration de l’abolition de l’esclavage aux Etats-Unis. Etant donné les manifestations actuelles contre le racisme et la gestion très critiquée de Donald Trump, le choix de reprendre sa campagne ce jour-là a été vu comme une provocation. D’autant plus que la ville de Tulsa a été le théâtre de l’un des plus violents massacres d’Afro-Américains en 1921.

Ce changement de programme est d’autant plus surprenant que quelques heures avant, Donald Trump assurait sur la chaîne Fox News que le choix de date et de lieu n’était pas fait exprès. « Il faut voir mon meeting comme une célébration », avait-il répété.

La baisse de sa côte de popularité ces dernières semaines et les nombreuses critiques ont peut-être convaincu le président de concéder un geste.

