Coronavirus: le Chili met en place un plan de relance de 12 milliards de dollars

Des Chiliens font la queue devant un supermarché de Valparaiso où un employé contrôle la température corporelle des clients le 12 juin 2020. ADRIANA THOMASA CARBALLO / AFP

Texte par : RFI Suivre

Dans la nuit de samedi à dimanche au Chili, le gouvernement de droite et une partie de l'opposition ont conclu un accord sur un plan de relance de 12 milliards de dollars et une augmentation des aides sociales d'urgence. En plein pic épidémique, et après des manifestations de la faim dans le pays le mois dernier, le gouvernement s'engage à piocher dans ses fonds souverains pour aider le pays à encaisser le choc économique provoqué par la pandémie de coronavirus.