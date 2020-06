Donald Trump signe un décret pour réformer la police

Trois semaines après la mort de Georges Floyd, cet Afro-Américain asphyxié par un policier blanc à Minneapolis, le président américain tente de répondre au mouvement de colère qui secoue le pays. Mais les mesures annoncées par Donald Trump sont toutefois en deçà des attentes des manifestants qui battent le pavé depuis trois semaines.

De notre correspondante à Washington, Anne Corpet

Le décret n’a rien de contraignant puisque les forces de l’ordre dépendent dans la plupart des cas des autorités locales. Il s’agit en fait de recommandations à appliquer pour pouvoir continuer à toucher des fonds fédéraux.

Parmi ces directives, l’interdiction de la pratique très controversée qui consiste à faire pression sur le cou de suspects sauf, a précisé Donald Trump, si la vie du policier est menacée. Le texte prévoit aussi la création d’une base de données pour recenser les policiers ayant exercé un usage excessif de la force. Enfin, le décret instaure des formations pour permettre aux policiers d’aborder de manière plus sereine les problèmes de toxicomanie ou de santé mentale.

Mais Donald Trump dans son discours a bien insisté sur le fait que la majorité des policiers se comportaient de manière irréprochable. Il a une nouvelle fois défendu avec vigueur sa doctrine de la loi et de l’ordre. Et il n’a pas dit un mot de la levée de la relative immunité dont jouissent actuellement les policiers. Or c’est l’une des principales revendications des manifestants qui défilent dans le pays depuis près de trois semaines.

