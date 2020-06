La Havane rend un hommage chaleureux à Rosa Fornes, «la Marilyn Monroe cubaine»

La vedette cubaine s’est éteinte mercredi dernier à l’âge de 97 ans à Miami. Surnommée parfois « la Marilyn Monroe cubaine » et artiste officielle de la Révolution, les Cubains n'ont pas tenu rigueur à Rosa Fornes de son exil l’an dernier vers la Floride et lui ont rendu un hommage chaleureux bien que distant, vue les circonstances de l’épidémie de coronavirus.

De notre correspondante à La Havane,

Pour les cubains Rosa Fornes c’était avant tout « una gran bédéte », « la grande vedette » de Cuba. Pourtant elle est née à New-York de parents espagnols, artiste complète du grand écran, à la scène de théâtre et de danse en passant par la radio Progresso où Mercedes Alvares l’a fréquentée : « Rosita restera immortelle. Elle s’est illustrée dans divers genres artistiques : l’art lyrique, la zarzuela, la chanson populaire, le mambo, la rumba. Comme elle il n’y en aura pas d’autre. »

Des artistes aussi complets, Cuba n’en produit plus. Le jeune danseur Andres Cabrera est venu lui rendre hommage au théâtre Marti où son corps a reposé le temps d’un dernier adieu au public et où elle a tant joué. « C’est une fierté de cubanité et un exemple d’humilité. Un jour je l’ai rencontrée et je l’ai enlacée, elle m’a serré dans ses bras beaucoup plus fort que moi je ne la serrais, ça a été très émouvant. »

Artiste officielle de la Révolution, Rosita Fornes a su faire l’unanimité parmi les Cubains d’ici et de l’exil. La diva était aussi très admirée par la communauté gay et transsexuelle, dont Hector, qui ne donne pas son nom, fait partie.

« À l’époque où c’était plus compliqué pour nous, elle n’avait aucune préférence, elle acceptait tout son public », explique Hector avant d’être interrompu par un homme qui veut faire respecter les distances de sécurité.

Malgré l’épidémie, les Cubains sont venus par centaines, masqués et sans transport en commun rendre un dernier hommage à la vedette des vedettes.

