Action en justice du gouvernement Trump pour bloquer la parution d'un livre d'un ex-conseiller

« Ceci est le livre que Donald Trump ne veut pas que vous lisiez » : l'éditeur de John Bolton, ex-conseiller du président Donald Trump, ne croyait pas si bien dire en annonçant la sortie de son ouvrage qui s'annonce explosif pour le milliardaire républicain. Le gouvernement américain a engagé ce mardi une action en justice pour tenter de bloquer la parution.

En tant que conseiller à la sécurité national, John Bolton, l'homme à l'imposante moustache blanche, a assisté entre avril 2018 et septembre 2019 à toutes les réunions importantes dans le bureau ovale. Et il a méticuleusement noté chaque entretien avec le président et les autres membres de l'administration.

Assez de matière première donc pour nourrir le portrait qu'il dresse de Donald Trump. Un président qui, selon l'auteur, « ne prend pas une seule décision importante sans qu'elle ne soit guidée par un calcul en vue de sa réélection ».

Et son éditeur d'ajouter: « Même si cela signifie mettre en danger ou affaiblir la nation ». Selon le résumé du livre, John Bolton y révèlerait plusieurs décisions de Donald Trump passibles de destitution, bien au-delà de la seule affaire ukrainienne qui a valu au président une mise en accusation pour abus de pouvoir avant d'être acquitté par le Sénat.

Au moment où Donald Trump est en difficulté dans les sondages, cet ouvrage, écrit de surcroît par un conservateur pur jus, risque d'être potentiellement explosif pour sa campagne électorale.

