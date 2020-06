ONU: Inde, Mexique, Norvège, Irlande élus membres au Conseil de sécurité pour 2021-2022

Le Conseil de sécurité des Nations unies réuni au siège de l'organisation à New York, le 28 février 2020. REUTERS/Carlo Allegri

Texte par : RFI Suivre

L'Assemblée générale de l'ONU s'est réunie ce mercredi 17 juin pour désigner 5 membres non permanents du Conseil de sécurité : l'Inde, le Mexique, la Norvège et l'Irlande ont été élus pour 2021 et 2022. Pour le seul siège dévolu au continent africain, Djibouti et le Kenya sont contraints à un deuxième tour qui se tient ce jeudi.