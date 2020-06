Cuba, dans sa première phase de déconfinement, mise sur le retour des touristes

La Havane le 17 juin 2020. REUTERS/Alexandre Meneghini

Texte par : Domitille Piron

Alors que l’épidémie du coronavirus fait toujours rage en Amérique latine, Cuba entame son retour à la normale. L’île compte plus de 2 200 contaminations et 84 décès liés au Covid-19, et l’épidémie est sous contrôle selon les autorités cubaines. Aujourd’hui le pays entre donc dans sa première phase de déconfinement, avec le retour des touristes comme objectif principal et le port du masque toujours obligatoire.