Mexique: un juge fédéral criblé de balles à son domicile

Des soldats mexicains lors d'une opération contre le cartel de Jalisco. AFP PHOTO/Hector Guerrero

Un juge fédéral a été assassiné mardi 16 juin dans l’État de Colima. Selon les premiers éléments de l’enquête, cinq hommes armés ont pénétré chez lui et ont déchargé leurs armes sur lui et sur sa femme. Dans un pays où la violence ne donne aucun signe de relâchement, ce crime effronté est un message clair : la délinquance continue de saper encore un peu plus l’autorité de l’État.