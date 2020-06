Argentine: nouvelle prolongation des négociations sur la restructuration de la dette

Les négociations entre le gouvernement argentin et ses créanciers privés pour trouver un moyen de restructurer la dette colossale du pays ont été prolongées, pour la quatrième fois, de plus d’un mois, ont annoncé les autorités ce vendredi 19 juin.

C’est la quatrième fois en moins de deux mois que l’annonce d’un éventuel accord sur la restructuration de la dette de l'Argentine est repoussée. Le Fonds monétaire international, qui a déjà prêté 44 milliards de dollars au précédent gouvernement argentin, encourage ces négociations et demande aux investisseurs privés une « contribution notoire » sur une dette jugée « insoutenable ». Créanciers et gouvernement argentin s’accordent donc encore un peu de temps pour y parvenir.

Ils se sont donnés jusqu’au 24 juillet pour trouver le moyen de restructurer la dette colossale de l’État argentin qui représente plus de 65 milliards de dollars, correspondant à des obligations remontant aux années 2005 et 2010, puis à de nouveaux titres émis à partir de 2016. Des titres détenus par des fonds d’investissements spéculatifs et des gérants d’actifs internationaux, parmi lesquels le français Edmond de Rothschild ou encore l’américain BlackRock.

Le bras de fer continue

Depuis le début des négociations, fin avril, des avancées importantes ont toutefois été réalisées. Ce samedi 20 juin, le gouvernement argentin a proposé un taux de recouvrement de 50 dollars pour chaque tranche de 100 dollars de valeur des obligations. Mais les créanciers en exigent au moins 55 dollars. Le bras de fer se poursuit donc, mais beaucoup d’observateurs estiment que la bataille est devenue dérisoire à l’échelle des conséquences de ces quelques points de pourcentage sur l’économie nationale.

De son côté, le président de centre gauche Alberto Fernandez n’entend pourtant pas céder, tout en affichant sa volonté de trouver un compromis afin d’« éviter que l'Argentine ne soit perçue dans le monde comme un pays qui ne remplit pas ses obligations ».

