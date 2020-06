Coronavirus: le Mexique franchit la barre des 20000 morts

Une famille enterre le corps d'une femme décédée du coronavirus dans la banlieue de Mexico le 19 juin 2020. REUTERS/Henry Romero

Le Mexique a franchi vendredi 19 juin la barre des 20 000 décès dus au coronavirus. Les autorités recensent aussi plus de 170 000 cas confirmés de Covid. Le pays est pris en tenaille entre la nécessité de relancer l’économie et une épidémie bien plus tenace que prévu.