Coronavirus: face à une augmentation des cas, le Venezuela renforce les restrictions

Le Venezuela va « radicaliser » les restrictions de circulation à partir du lundi 22 juin. C’est le mot employé par les autorités pour réagir à la récente augmentation de cas de coronavirus dans le pays. Plusieurs États sont concernés, ainsi que la capitale Caracas, où le métro et les transports ferroviaires seront fermés.

C’est une sorte de retour de flammes pour les autorités vénézuéliennes. Depuis le 1er juin, les restrictions mises en place pour lutter contre le Covid-19 étaient en passe d’être levées, via un système de roulement avec une semaine de « flexibilisation » suivie d’une semaine de confinement total.

Mais depuis le 1er juin, la propagation du virus s’est considérablement accélérée. Le nombre de personnes contaminées par le coronavirus a fortement augmenté, passant d’à peine plus de 1 600 personnes infectées pour 17 décès à près de 4 000 cas diagnostiqués dont 33 sont morts. Des chiffres qui sont d’ailleurs contestés par l’opposition et des organisations comme Human Rights Watch selon qui le virus est bien plus présent au Venezuela que n’ose l’admettre le gouvernement.

Toujours est-il qu’à partir de ce lundi 22 juin, les autorités entendent resserrer la vis. La circulation par les principaux axes routiers va être limitée dans dix États et des « barrières spéciales de contention » vont être mises en place dans plusieurs endroits, en particulier à Caracas et dans les zones frontalières. Seuls les travailleurs des secteurs essentiels pourront donc se déplacer, et les Vénézuéliens, qui ont largement investi les rues ces dernières semaines, vont devoir à nouveau se cloîtrer chez eux.

