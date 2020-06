Bolivie: la prochaine élection présidentielle fixée au 6 septembre

La présidente bolivienne par intérim, Jeanine Áñez, a finalement promulgué dimanche 21 juin soir la loi qui convoque les élections générales au 6 septembre. Les scrutins, qui auraient dû se tenir le 3 mai dernier, avaient éété reportés en raison de la pandémide Covid-19.

La date des prochaines élections élections générales a été l'occasion d'âpres discussions entre la présidente par intérim, le Tribunal électoral suprême et les parlementaires. « J'ai reçu des pressions exigeant des élections le 6 septembre, c'est-à-dire en pleine pandémie », a regretté la présidente dans un message enregistré, rejetant toute volonté de se maintenir au pouvoir. Selon Jeanine Añez la Bolivie sera alors en plein pic pandémique.

La Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, ha aprobado la ley para elecciones el 6 de septiembre. He recibido presiones del MAS, de Carlos Mesa y otros políticos para ir a elecciones. pic.twitter.com/XuFI4g1J15 Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) June 21, 2020

La date avait été décidée -et la loi votée par les deux chambres mi-juin- après un accord entre le parti MAS, Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, qui contrôle les deux chambres avec une large majorité, le Tribunal suprême électoral, le candidat centriste Carlos Mesa et quelques mouvements de moindre importance. Mais la présidente se refusait à promulguer la loi organisant le scrutin. Conformément à la Constitution, si elle persistait dans son refus, il revenait à l'Assemblée législative de promulguer la loi électorale.

La crainte d'un pic épidémique

En repoussant les élections « nous serons tous gagnants », argumentait la présidente par intérim qui souhaitait repousser le scrutin d'un mois ou deux.. Les autorités sanitaires estiment qu'aux mois de juillet et août la pandémie sera à son maximum. Selon les projections, fin juillet, le Covid-19 pourrait avoir infecté 100 000 personnes et faire entre 4.000 et 7.000 morts.

La ministre de la Santé Eidy Roca, a assuré ce dimanche matin 21 juin devant la presse que le nombre de contaminations en Bolivie atteindrait un pic de 130.000 cas à la mi-septembre. Samedi, la Bolivie a enregistré plus de 1.000 nouveaux cas en 24 heures, pour la première fois depuis le début de l'épidémie.

Dans un dernier sondage en mars, Luis Arce, candidat soutenu par l'ex-président Evo Morales qui est poursuivi par la justice de son pays et dont la candidature à la présidentielle a été invalidée, était en tête des intentions de vote avec 33,3% des voix.

