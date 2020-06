Le cartel de Santa Rosa de Lima déclare la guerre à l'Etat mexicain

La guerre est déclarée entre les autorités mexicaines et le chef du cartel de Santa Rosa de Lima surnommé « El Marro ». Samedi 20 juin, à Celaya, dans l’Etat de Guanajuato, les forces de l’ordre ont procédé à l’arrestation d’au moins 26 membres de ce cartel, ainsi que des proches de ce groupe criminel.

José Antonio Yepez, alias « El Marro », a promis de se venger après l’arrestation de sa mère, de sa sœur et de sa petite amie samedi 20 juin, à Celaya, une localité située dans l’Etat de Guanajuato.

Le leader du cartel de Santa Rosa de Lima, spécialisé dans le vol et la contrebande de carburant, n’a pas hésité à s’en prendre personnellement au secrétaire à la Défense nationale, responsable selon lui de l’opération qui a permis l’arrestation d’au moins 26 personnes et la saisie d’un kilo de méthamphétamines et de deux millions de pesos.

Des stations-services et des commerces incendiés

« Je serai comme un caillou dans vos chaussures », assure-t-il dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux ce dimanche. Un message de plus de deux minutes qui ne contient que des insultes et des menaces.

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour constater les premières conséquences de ces arrestations. Quelques heures après l’opération de la police locale et fédérale, des locaux commerciaux, des stations-services étaient incendiées à Celaya et des axes routiers bloqués.

Si pour l’instant les autorités fédérales n’ont pas encore réagi à ces menaces, au niveau local, on craint déjà une nouvelle vague de violence.

