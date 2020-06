Coronavirus aux États-Unis: Anthony Fauci s'inquiète de la reprise de l'épidémie

Le docteur Anthony Faucy, directeur de l'Institut national pour les allergies et les maldies infectieuses, témoigne devant une commission du Congrès, à Washington le 23 juin 2020. POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Le coronavirus reprend sa progression aux États-Unis et la situation est préoccupante. C’est ce qu’ont expliqué trois hauts responsables de la santé ce mardi 23 juin devant le Congrès à Washington. Le pays affichent le pire bilan du monde en valeur absolue, avec plus de 120 000 morts et plus de 2,3 millions de cas détectés. La plupart des États ont levé les mesures de confinement et la pandémie enregistre des poussées inquiétantes notamment au sud du pays.