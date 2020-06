Coronavirus: plus de 100 000 morts en Amérique latine et dans les Caraïbes

Un membre de l'ethnie Marubo passe une visite médicale avec un médecin des forces amrées brésiliennes à Atalaia do Norte, dans l'Etat de l'Amazonas au nord du Brésil, le 20 juin 2020. EVARISTO SA / AFP

Texte par : RFI Suivre

Le bilan de l'épidémie de Covid-19 a dépassé ce mardi 23 juin les 100 000 morts en Amérique latine et aux Caraïbes, dont plus de la moitié au Brésil, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de données officielles. Plus de 2,1 millions de cas de contamination ont été recensés dans la région depuis le début de la pandémie, le Brésil, le Mexique, le Pérou et le Chili étant les pays les plus durement touchés.