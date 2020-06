Glyphosate: Bayer remporte une victoire juridique importante sur le RoundUp

C'est l'herbicide le plus controversé au monde, le RoundUp, qui contient du glyphosate, a été classé par l'OMS comme une substance « probablement cancérigène ». Mais aux États-Unis, il sera désormais vendu sans aucun avertissement concernant les éventuels risque de cancer pour ses utilisateurs. Une décision rendue par un juge californien en ce début de semaine. Une victoire juridique importante pour le fabricant du RoundUp, le géant allemand de l'agrochimie Bayer.

Publicité Lire la suite

La Californie avait obligé par ordonnance l'entreprise Monsanto à mentionner le risque cancérigène du RoundUp sur l'étiquette de ce désherbant. Un risque que Bayer, qui a racheté Monsanto en 2018, a toujours contesté. Pour le groupe allemand, ses produits à base de glyphosate sont inoffensifs s'ils sont utilisés conformément aux instructions.

Le juge californien a donné raison à Bayer. Selon lui « plusieurs organisations », dont l'agence américaine de protection de l'environnement, ont conclu à l'insuffisance de preuves qui montrent que le glyphosate cause le cancer. Pour Bayer, cette décision est d'autant plus importante que le RoundUp est l'un de ses produits phares, et notamment aux États-Unis.

Dix milliards de dollars d'indemnités

Reste maintenant au géant allemand à régler le problème posé par 50 000 Américains : ceux qui ont saisi la justice pour avoir développé des cancers après l'utilisation du RoundUp. Ce mardi, on apprenait que Bayer serait proche d'un accord avec leurs avocats. L'entreprise pourrait payer jusqu'à dix milliards de dollars d'indemnités pour clore définitivement l'épineux dossier du glyphosate aux États-Unis.

► À lire aussi : Procès Roundup: Monsanto condamné à verser 2 milliards de dollars, un record

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne