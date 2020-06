Contenus haineux: Facebook sous pression des marques, promet de faire le ménage

Mark Zuckerberg, fondateur et patron du réseau social Facebook. REUTERS/Leah Millis/File Photo

Texte par : Aabla Jounaïdi Suivre

Facebook promet de mieux faire le ménage dans les contenus qui sont mis en ligne sur ses plateformes afin d'en extirper les messages haineux. Trop de discours et de publicités contre les minorités s'y expriment encore librement. Et ce n'est pas seulement la société civile, mobilisée depuis des semaines dans la rue qui le dit. Plusieurs entreprises et pas des moindres ont rejoint la contestation du laxisme attribué à Facebook. Coca-Cola Company a ainsi annoncé vendredi la suspension pendant au moins un mois de toutes ses publicités sur le réseau social.