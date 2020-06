Coronavirus aux États-Unis: malgré les chiffres, Mike Pence tente de rassurer

Mike Pence à la Maison Blanche lors d'une conférence de presse sur le coronavirus, ici en mars 2020. REUTERS/Jonathan Ernst

Texte par : RFI Suivre

Aux Etats-Unis, alors que le pays a enregistré cette semaine un record des cas de coronavirus en moins de 24h, plus de 40 000, le vice-président tenait vendredi une conférence de presse pour faire le point sur le sujet. Cela faisait plus de 2 mois que ces points quotidiens n’avaient plus lieu. Et Mike Pence en a surtout profité pour rassurer, malgré les chiffres.