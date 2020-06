Coronavirus: le Mexique dépasse les 25000 morts, l'épidémie hors de contrôle

Le cimetière de Xico, à la périphérie de Mexico, alors que l'épidémie du cornavirus s'étend au Mexique, le 26 juin 2020. REUTERS/Edgard Garrido

Au Mexique, le coronavirus poursuit sa course effrénée. Après le Brésil, le Mexique est le deuxième pays d’Amérique Latine le plus touché. Cette semaine, il a officiellement dépassé le cap des 25 000 morts et 200 000 cas confirmés de Covid-19. Dans le pays l’inquiétude croît face à une pandémie qui semble hors de contrôle.