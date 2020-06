Le Brésil se déconfine peu à peu alors que le virus poursuit son expansion

Des passagers du métro de Rio, le 26 juin 2020. REUTERS/Ricardo Moraes

Au Brésil, la situation s’aggrave et la pandémie s’étend aux petites et moyennes villes. Alors que le pays est à plus de cent jours du début de l’épidémie, la courbe des contaminations est loin de décroitre. Avec un bilan de près 56 000 morts et plus d’un million de cas, certaines grandes villes ont commencé à rouvrir leurs commerces. Et le monde médical s’inquiète.