Les Rolling Stones menacent Donald Trump de poursuites s’il utilise leurs chansons

Le chanteur des Rolling Stones, Mick Jagger, lors d'un concert du groupe à Chicago, le 21 juin 2019. Kamil Krzaczynski / AFP

Texte par : RFI

Les Rolling Stones menacent dans un communiqué publié samedi 27 juin le président américain Donald Trump de le poursuivre en justice s'il continue d'utiliser un de leurs tubes, « You Can't Always Get What You Want » lors d'événements de sa campagne. Depuis sa campagne de 2016, Donald Trump s’est déjà attiré les foudres de nombreux artistes pour l’utilisation non-autorisée de chansons.