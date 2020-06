Mexique: rumeurs de propagation intentionnelle du coronavirus, un hôpital vandalisé

Des membres d'une communauté du Chiapas (sud-est du Mexique), ont vandalisé un hôpital et incendié deux voitures de police, suite à des rumeurs sur la propagation intentionnelle du coronavirus par fumigation, a annoncé le parquet, ce samedi 27 juin.

Publicité Lire la suite

Les incidents se sont produits le vendredi 26 juin au soir lorsque des policiers ont été attaqués par des habitants qui les soupçonnaient de procéder à des opérations de fumigation dans la localité de Larrainzar (sud-est du Mexique). Plusieurs communautés du Chiapas s'opposent aux méthodes de fumigation contre la dengue et à la pulvérisation de désinfectant censé lutter contre le Covid-19. Certains pensent même, rapportent les autorités, que le gouvernement propage ainsi intentionnellement la maladie.

Troisième fois

Ainsi, vendredi soir, environ 50 personnes ont incendié deux véhicules de police. Elles ont aussi attaqué les domiciles de deux responsables municipaux et l'hôpital local, où ils ont cassé des fenêtres, du mobilier et incendié une ambulance, a indiqué un responsable ayant requis l'anonymat. C'est la troisième fois que des membres de communautés du Chiapas se livrent à ce genre d'attaques fondées sur des fausses rumeurs. Le 12 juin, des habitants de la municipalité de Villa las Rosas de la région ont saccagé le bureau du maire et un hôpital.

► À lire aussi : Coronavirus: le Mexique dépasse les 25 000 morts, l'épidémie hors de contrôle

Dans d'autres villes du Chiapas telles que Simojovel, Totolapa et Arriaga, les habitants se sont organisés pour empêcher le passage du personnel de santé qui venait informer la population sur les méthodes de prévention de la pandémie. Pays de 127 millions d'habitants, le Mexique compte, selon les derniers bilans, 208 392 cas de Covid-19 pour 25 779 décès.

(avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne