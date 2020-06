Le coronavirus, une épée de Damoclès pour les non-assurés du Texas

Cette semaine s’annonce critique à Houston, l’augmentation exponentielle des cas pourrait devenir hors de contrôle, même si les hôpitaux annoncent avoir encore suffisament de lits disponibles. À cela s’ajoute que cinq millions de personnes n’ont pas d’assurance médicale au Texas.

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

Cinq millions de personnes n’ont pas d’assurance médicale au Texas. C'est le seul État américain avec un chiffre aussi élevé. Et le record national se trouve à Houston. Dans la région, au moins 22% de la population n’a pas d’assurance. Ils sont sûrement plus depuis le mois de mars et les licenciements en masse dans l’industrie pétrolière.

David Perrse, en charge des recommandations sanitaires au département de la santé de Houston, explique : « Si vous n’avez pas d’assurance, vous avez d’autant plus de raison, vous et les gens autour de vous, de porter un masque et de respecter les distances physiques. Parce que qui vous êtes sans assurance, la dernière chose que vous souhaitez, c’est d’attraper ce virus et de vous retrouver à l’hôpital. Ce sont la plupart du temps des gens qui vivent à la petite semaine, qui ne peuvent se permettre de ne pas aller travailler. Ils vivent en plus avec plusieurs générations : ils ont leur parents, leurs grands-parents, les petits-enfants sous le même toit. Pour eux c’est très difficille de se protéger. »

Les petites mains du quotidien

Et ces travailleurs sans assurances sont loin d’être invisibles. « Ce sont en fait les travailleurs en première ligne : ils travaillent dans les supermarchés, dans beaucoup de nos cliniques, ils s’occupent du nettoyage, ils travaillent dans les maisons de retraites, dans les usines de conditionnement de la viande… », détaille Vivian Ho, professeure à la Rice University.

Et s’ils avaient habité en dehors du Texas, un million d’entre eux auraient pu bénéficier d’une aide médicale prise en charge par leur État. « Le Texas a choisi de ne pas étendre le programme Medicaid aux adultes non handicapés, alors qu’ils auraient pu en bénéficier dans d’autres États », poursuit l'enseignante.

Des tests de dépistages gratuits ont été mis en place, mais ils sont débordés. Beaucoups de personnes font la queue, et à la fin de la journée repartent sans avoir été testé.

