Coronavirus: le Pérou entame un déconfinement partiel malgré une situation inquiétante

Des Péruviens sur l'escalator d'un centre commercial de Lima le 22 juin 2020. REUTERS/Sebastian Castaneda

Texte par : RFI Suivre

Avec près de 300 000 cas et plus de 9 500 morts, le Pérou compte toujours parmi les six pays les plus touchés par le coronavirus dans le monde. Pourtant, le pays entame un déconfinement partiel ce mercredi 1er juillet. La quarantaine est levée dans plus de la moitié du Pérou (18 des 25 régions), dont la capitale, qui concentre 60% des cas de coronavirus du pays.