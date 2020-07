Coronavirus: reprise timide du tourisme à Cuba

(Illustration) Nettoyage des plages à La Havane le 15 juin 2020 pour préparer leur réouverture au tourisme maintenant que l'épidémie est sous contrôle. Mais dans un premier temps, seuls les Cayos seront accessibles au tourisme étranger. Yamil LAGE / AFP

Texte par : RFI Suivre

Cuba rouvre ses plages au tourisme international ! Alors que le coronavirus continue de progresser sur le contient américain, l’île dit maîtriser la pandémie avec un peu plus de 2.300 contaminations et 86 décès au total et veut donc être la première a attirer les touristes étrangers. Secteur crucial pour l’économie du pays, le tourisme est à l’arrêt depuis trois mois, et pour attirer les touristes étrangers sur ces petites îles paradisiaques en toute sécurité, Cuba lance donc une grande opération séduction.