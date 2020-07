Affaire Epstein: l'ex-collaboratrice et compagne du millionnaire inculpée

Ghislaine Maxwell a été arrêtée ce jeudi 2 juillet aux Etats-Unis. Elle est accusée par de nombreuses victimes de Jeffrey Epstein comme étant la facilitatrice de ses relations avec des jeunes filles.

Depuis que Jeffrey Epstein s'est pendu dans une prison de Manhattan en août 2019, à l'âge de 66 ans, Ghislaine Maxwell figurait en tête de liste des complices présumés dans l'enquête que la justice avait promis aux victimes de poursuivre.

L'ex-compagne et ex-collaboratrice du financier new-yorkais se cachait dans une belle maison en forêt, dans la ville cossue de Bedford, dans le New Hampshire quand le FBI est venu l’interpeller. Ghislaine Maxwell est notamment accusée d'incitation à des actes sexuels illégaux et pour avoir « aidé, facilité et contribué aux agressions sur mineures de Jeffrey Epstein », de 1994 à 1997. Soit plusieurs années avant les faits pour lesquels il avait été inculpé en juillet 2019, qui dataient du début des années 2000.

Trois de ces jeunes filles, dont certaines avaient à peine 14 ans à l’époque des faits, l’accusent d’être devenue leur amie en les emmenant au cinéma ou faire du shopping et de les avoir poussées à faire des massages puis à avoir des relations sexuelles avec Jeffrey Epstein. Elle-même aurait assisté à plusieurs de ces séances, à New York, en Floride, au Nouveau Mexique mais aussi à Londres, indique notre correspondant à Houston, Thomas Harms.

Ghislaine Maxwell a toujours nié. Elle était d’ailleurs aussi recherchée pour avoir menti sous serment en 2016. Cette citoyenne américaine et britannique, née en région parisienne, avait disparu de la circulation depuis l'arrestation du financier en juillet 2019, alimentant toutes les spéculations, relayées par les tabloïds britanniques.

