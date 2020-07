Coronavirus: le Chili frappé au coeur dans ses mines de cuivre

La mine de cuivre à ciel ouvert de Chuquicamata, au Chili. REUTERS/Ivan Alvarado/File Photo

Le Chili s'inquiète du nombre de cas de coronavirus dans les mines de cuivre. Le métal rouge est la principale richesse du pays, et représente 50% de ses exportations. Les activités n'ont jamais cessé dans les mines, et les mesures de sécurité sanitaire mises en place dans le secteur n'ont visiblement pas été suffisantes. Les hôpitaux de la principale région minière du pays, Antofagasta, frôlent la saturation. Et plusieurs importantes mines de cuivre ont été forcées des derniers jours de réduire leurs activités.