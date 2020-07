Coronavirus: port du masque obligatoire dans les lieux publics au Texas

Devant la flambée des cas de coronavirus au Texas, le gouverneur a imposé le port du masque obligatoire dans les lieux publics, comme à Austin (image d'illustration) REUTERS/Sergio Flores/File Photo

Avec plus de 2,7 millions de cas de coronavirus dans le pays, le port du masque dans l’espace public est devenu obligatoire dans 20 Etats. Ce vendredi, c’est désormais aussi le cas au Texas. Avec 180 000 cas et une augmentation exponentielle, cet Etat est devenu un des plus touché du pays avec la Californie et la Floride.