Covid-19 au Mexique: pour une plus grande surveillance à la frontière américaine

La frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, le 21 avril 2020. REUTERS/Mike Blake

Texte par : RFI Suivre

Habituellement ce sont les États-Unis qui veulent contrôler et même empêcher la venue des Mexicains sur leur territoire – on ne présente plus le mur du président Donald Trump au nord du Rio Grande. Mais avec le coronavirus et la flambée de cas aux États-Unis, plusieurs gouverneurs d’États mexicains situés près de la frontière demandent un contrôle beaucoup plus strict des voyageurs venant des États-Unis.