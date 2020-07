Élections présidentielle et législatives en République Dominicaine ce dimanche

Une femme portant un masque de protection par précaution contre la propagation du nouveau coronavirus lors des élections municipales qui se sont tenues à Saint-Domingue, République Dominicaine, le 15 mars 2020 (image d'illustration). AP Photo/Tatiana Fernandez

Texte par : RFI Suivre

Les Dominicains élisent leur président ce dimanche. La présidentielle et les législatives devaient initialement se tenir le 17 mai et avaient été reportées en raison de la pandémie. Cette fois, le scrutin se tiendra « coûte que coûte », d'après les autorités électorales, même si le nombre de cas de Covid-19 continue de grimper. Quelque 7,5 millions de Dominicains sont appelés à élire les deux chambres du Congrès et choisir le successeur du chef de l’Etat, Danilo Medina. Tour d'horizon des candidats à la présidentielle.