Reportage

Chili: les manifestants prêts à reprendre le mouvement social

Audio 01:17

La queue devant la caisse d'assurance chômage à Santiago du Chili, le 28 mai 2020. Martin BERNETTI / AFP

Texte par : Justine Fontaine Suivre

Une série de manifestations a éclaté dans de nombreux quartiers des principales villes du Chili vendredi soir. En banlieue de Santiago des barricades enflammées ont été dressées à différents carrefours, et les habitants ont participé à des concerts de casseroles. Objectif : exprimer leur mécontentement, contre la manière dont le gouvernement a géré la pandémie de coronavirus et ses conséquences économiques et sociales. Avec plus 9 000 morts le Chili est proportionnellement l'un des pays d’Amérique latine les plus touchés par le Covid-19, et ses habitants réclament davantage d'aides sociales pour faire face à la crise.