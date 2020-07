Brésil: à Rio, le relâchement inquiète alors que le coronavirus continue ses ravages

Alors que le Brésil compte plus de 63 000 victimes offcielles du Covid-19 et que le taux de contamination est élevé à Rio, les activités reviennent quasiment à la normale. Un relâchement qui préoccupe beaucoup les habitants.

Avec notre correspondante à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino

Des bars plein de monde, avec des clients sans masques qui ne respectent pas les règles de distanciation sociale… Les images tournées ce week-end dans le quartier chic de Leblon ont choqué une partie des habitants de Rio en pleine pandémie.

Mais um dessa surrealidade. Leblon, 2 de julho de 2020, dia da reabertura de bares e restaurantes na cidade do Rio. Maior pandemia do século. pic.twitter.com/HV0nlvE7L6 Bárbara Carvalho (@bcarvalhorep) July 3, 2020

« C’est exactement ce dont le virus a besoin : de contacts. De personnes qui discutent, qui soient proches… C’est comme ça qu’il se transmet. Donc, sans quarantaine, il va se propager et tuer plus de gens. » se désole Allan Meirelles. Il est médecin et travaille dans les unités d’urgence de Covid-19 de quatre hôpitaux de l’État de Rio.

Il dénonce le choix de la mairie, qui préfère sauver des entreprises plutôt que des vies : « Aucun pays démocratique et civilisé dans le monde n’a rouvert les commerces et mis fin à la quarantaine comme le fait le Brésil. C’est une mesure qui n’a aucune justification scientifique, aucun soutien médical. »

Des stades bientôt rouverts au public

Après plusieurs polémiques, le football a aussi repris depuis deux semaines. Sandro Aurélio, supporter de l’équipe de Botafogo, est choqué par cette décision : « Rien que dans l’État de Rio, nous avons plus de 10 000 morts. Donc je trouve ça d’une grande insensibilité. Je ne comprends pas cette reprise. Pour moi ça n’a aucun sens, et ça m’enlève le plaisir du football. »

Alors que le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé par l'épidémie après les États-Unis et que les scientifiques prévoient une seconde vague dans les semaines à venir, les matchs seront rouverts au public à partir du 10 juillet.

