États-Unis: où est passée Vanessa Guillén, militaire à Fort Hood?

Des manifestants portent des pancartes et un drapeau mexicain devant la Trump Tower de New York, le 5 juillet 2020, pour demander des comptes après la disparition de Vanessa Guillén, militaire basée à fort Hood. REUTERS/Jeenah Moon

Texte par : RFI Suivre

Aux États-Unis, après les violences policières, c’est maintenant l’armée qui est dans le collimateur. On lui reproche son inaction dans les affaires de harcèlement et violence sexuelle. Au Texas, depuis deux mois et demi une militaire de 20 ans à disparu de sa base de Fort Hood. Elle avait dénoncé des harcelements sexuels à sa famille.