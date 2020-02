Caucus de l'Iowa: Pete Buttigieg en tête devant Bernie Sanders

Les résultats partiels annoncés ce mardi soir placent Pete Buttigieg en tête des primaires démocrates dans l'Iowa.

Publicité Lire la suite

Pete Buttigieg a créé la surprise dans la course à la candidature démocrate pour la présidentielle américaine. Ce mardi, dans l'Iowa, le trentenaire a pris l'avantage d'une courte tête sur le sénateur Bernie Sanders, selon des résultats partiels, s'imposant ainsi comme un candidat incontournable dans les primaires de son parti.

Sur 62 % des bureaux de vote, l'ancien maire de South Bend, dans l'Indiana, a obtenu 26,9 % des délégués de l'Iowa, contre 25,1 % pour Bernie Sanders. Elizabeth Warren, qui représente avec ce dernier l'aile gauche du parti, arrive troisième avec 18,3 %, suivie de Joe Biden (15,6 %) et de la sénatrice modérée Amy Klobuchar (12,6 %).

Pete Buttigieg a célébré une « victoire stupéfiante ». « Cette campagne a commencé il y a un an avec quatre permanents, pas un nom connu, pas d'argent mais une grande idée », a déclaré le candidat gay de 38 ans, devant des partisans réunis dans le New Hampshire.

Les résultats finaux pourraient différer, et on ignore quand ils seront proclamés, en raison d'un bug informatique qui a transformé cette première échéance en fiasco. Le vote de l'Iowa, un petit État rural qui s'exprime toujours en premier, s'est fait lundi soir non par bulletins mais dans des assemblées où les électeurs se regroupent et se comptent par candidat, en deux tours, un système de « caucus » complexe et critiqué.

► À lire aussi : Cinq choses à savoir sur le caucus de l’Iowa

Ces premiers chiffres sonnent en tout cas comme une claque pour Joe Biden, qui se présentait tout au long de la campagne comme le seul candidat capable d'unir les Américains. Ils révèlent également que Pete Buttigieg réalise de beaux scores dans les comtés ruraux plutôt conservateurs qui étaient convoités par l'ancien vice-président. L'âge des candidats a sans doute joué. Pete Buttigieg a 40 ans de moins que Joe Biden, rappelle notre envoyée spéciale, Anne Corpet.

Bernie Sanders, lui, a conquis l'est de l'État, plus industriel, et il a effectué une percée dans les comtés où résident les Latino-Américains. De bon augure pour la figure de l'aile gauche du parti démocrate, qui a lancé depuis plusieurs mois une vaste campagne auprès de cette partie de la population, notamment en Californie, un État crucial pour la conquête de l'investiture.