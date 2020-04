Coronavirus: des réfugiés vénézuéliens quittent la Colombie pour revenir au pays

Sur le pont Simon-Bolivar, frontière entre le Venezuela et la Colombie (image d'illustration).

Des centaines de Vénézuéliens qui avaient émigré en Colombie en raison de l'effondrement économique de leur pays y sont revenus, samedi et dimanche, poussés par l'urgence sanitaire liés au coronavirus, selon les autorités migratoires colombiennes.

Publicité Lire la suite

Ce samedi 4 avril, 600 personnes sont parties par le pont international Simon-Bolivar à Cucuta (nord-est), et 160 autres ont pris la route du retour de Bogota le 5 avril, précise l'agence Migracion Colombia. Le groupe le plus important, composé de 167 femmes et 35 enfants, s'est rendu à Cucuta depuis la ville voisine de Bucaramanga avec l'aide des autorités.

Aspergés, désinfectés

Avant de traverser le pont Simon-Bolivar, les Vénézuéliens portant des masques ont été aspergés de désinfectant par la police colombienne, qui a également pris leur température pour détecter d'éventuels symptômes de la maladie. La Colombie a activé un corridor humanitaire pour que les Vénézuéliens puissent passer dans leur pays, face à la fermeture des frontières et au confinement général imposés par le gouvernement pour tenter de contenir la propagation du virus.

Dimanche, des agents de l'immigration vérifiaient que les étrangers qui ont quitté Bogota effectuent leur retour « volontairement », a déclaré à l'AFP une source au sein de Migracion Colombia. La Colombie a accueilli 1,8 million de Vénézuéliens qui ont fui la crise économique et sociale frappant l'ancienne puissance pétrolière.

Besoin d'aide internationale

Quelque 4,9 millions de migrants vénézuéliens dans le monde ont besoin d'une aide internationale face à l'impact économique dévastateur de la pandémie, selon les Nations unies. En Colombie, plus de 1 400 cas et 35 décès dus au Covid-19 ont été recensés depuis le 6 mars.

(avec AFP)

À lire aussi: Au Venezuela, Juan Guaido fait appel au FMI pour lutter contre le coronavirus

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner