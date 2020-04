Covid-19: à l'ONU, la solidarité mondiale mise à rude épreuve

L'Éthiopie et les Nations unies ont ouvert mardi une plate-forme de transport humanitaire pour acheminer des fournitures et des travailleurs humanitaires à travers l'Afrique. Addis-Abeba, Ethiopie, le 14 avril 2020.

La pandémie de Covid-19 peut-elle inciter la communauté internationale à une coordination renforcée voire à une cessation des hostilités dans les pays en conflit ? Rien n’est moins sûr. Aux Nations unies, les membres du Conseil de sécurité peinent à s’entendre sur une résolution en ce sens.

Il existe aujourd’hui un projet de texte porté par la France et la Tunisie qui appelle à plus de coordination pour combattre la pandémie et à une cessation générale et immédiate des hostilités, ce qui fait suite à l’appel lancé par le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres. Ne sont pas concernées par ce projet les opérations de lutte contre les organisations considérées comme terroristes par l’ONU, comme le groupe État islamique ou al-Qaïda.

Mais après un mois de discussions à l’ONU, on constate que la crise sanitaire inédite ne balaye pas les oppositions traditionnelles notamment entre Washington et Pékin ou Washington et Moscou.

Une visioconférence entre membres permanents du Conseil de sécurité est envisagée en cette fin de semaine pour tenter de surmonter les blocages.

Parallèlement, c’est à l’Assemblée générale de l’ONU (qui représente les 193 États membres) que les divisions ont montré le 22 avril à quel point elles résistaient au virus. La Syrie et l’Iran ont bloqué un projet de résolution sur la pandémie présenté par l’Arabie saoudite alors que les États-Unis et l’Union européenne faisaient obstacle un texte russe sur le même thème.

