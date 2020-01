Coronavirus: la Chine multiplie les mesures pour endiguer la maladie

Métro de Pékin, le 25 janvier 2020: des tests de température sont effectués sur les passagers. Un dispositif de contrôle de tous les transports publics a été mis en place sur tout le territoire chinois ce samedi 25 janvier. REUTERS/Thomas Peter

Ce samedi, la Chine a imposé des mesures nationales de quarantaine dans les transports et élargi le cordon sanitaire autour des villes de la province de Hubei le plus touchées par la maladie. Quarante et une personnes sont mortes dans le payset près de 1300 cas sont recensés pour le moment.