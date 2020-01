Corée du Nord: première apparition de la tante de Kim Jong-un en six ans

Kim Kyong-hui (2eme à g.), la tante du dictateur Kim Jong-un lors de sa première apparition publique depuis plusieurs années. KNS / KCNA / AFP

La tante du leader nord-coréen Kim Jong-un réapparaît après plus de six ans d’absence. Kim Kyong-hui, auparavant considérée comme la femme la plus puissante de Corée du Nord, n’avait pas refait surface depuis que son mari, Jang Song-thaek, alors n°2 du régime, a été exécuté pour trahison et corruption en décembre 2013.