Loi sur la citoyenneté: en Inde, la fête nationale ravive la contestation

En Inde, le Republic Day célèbre ce dimanche 26 janvier l’indépendance du pays et sa Constitution. Une fête nationale qui donne un nouveau souffle aux manifestations contre la loi sur la citoyenneté partout dans le pays.

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Quel point commun y a-t-il entre les manifestations qui secouent l’Inde depuis des mois et la fête nationale célébrée ce dimanche ? Peut-être le drapeau indien et la Constitution. Alors que le Republic Day marquant l’indépendance indienne a lieu aujourd’hui, la contestation contre les récents décrets sur la citoyenneté ne faiblit pas. Au contraire, les manifestants y ont trouvé une nouvelle occasion d’exprimer leur colère à l’égard de lois qu’il jugent contraires à l’esprit de la Constitution.

À côté de la traditionnelle parade nationale, des milliers de manifestants étaient rassemblés ce matin à New Delhi pour lire le préambule de la Constitution et brandir le drapeau indien. Des défilés ont également lieu à Bombay, Calcutta, Bangalore, Hyderabad et même à Londres.

Mais c’est au Kerala que la contestation est la plus impressionnante. Le Premier ministre y organise une chaîne de plusieurs millions de citoyens et 620 kilomètres de long pour réclamer le rejet des lois favorisant l’accueil de réfugiés non-musulmans. Le Kerala fait partie des États indiens qui ont affirmé qu’ils n’appliqueraient pas ces mesures, aux côtés du Maharashtra, du Rajasthan, du Bengale-Occidental ou du Punjab.