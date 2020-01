Coronavirus: la Chine redouble d’efforts pour contenir l’épidémie

Le bilan fait état de 80 morts et 2744 le nombre de cas recensés en Chine. 769 nouveaux cas ont été enregistrés par les autorités sanitaires. En réaction, le directeur de l’Organisation mondiale de la santé est d'ailleurs en route pour la capitale chinoise où il devrait rencontrer des experts et les autorités chinoises.

Publicité Lire la suite

Le bilan continue d’augmenter et pour remonter le moral des troupes et rassurer la population, le Premier ministre chinois Li Keqiang, est en tournée d’inspection à Wuhan depuis ce lundi atin, rapporte notre correspondant à Pékin, Zhifan Liu. Il a fait une apparition publique dans un hôpital de la ville, d’où le virus s’est propagé. Il est apparu protégé de la tête au pied par une combinaison et un masque sur le visage. Li a été nommé hier à la tête d’une task force visant à remporter la bataille contre ce virus, pour reprendre les mots du président Xi Jinping prononcés hier.

Ce dimanche soir, lors d’une conférence de presse, le maire de Wuhan a annoncé que plus de 3 000 cas de personnes infectées pourraient être recensés au total dans la région, alors que le virus a fait 76 morts dans la seule province du Hubei.

►À lire aussi : Coronavirus en Chine: les conséquences économiques devraient se faire sentir

Les autorités locales de Wuhan ainsi que ceux de la province sont très critiqué par la population. Le gouverneur du Hubei est apparu hier devant les journalistes sans protection sur la bouche, et a fait preuve de beaucoup d’imprécisions, ce qui lui a valu les railleries et les commentaires outrés des internautes.

Dans le même temps, la période des vacances, qui devait initialement se terminer le 30 janvier a été prolongée indéfiniment, pour limiter les mouvements de plusieurs centaines de millions de Chinois, rentrés dans leur famille pour célébrer le Nouvel An lunaire.

Pas de masques dans les pharmacies

Dans le sud du pays, la province du Guangdong, la plus peuplée, a imposé le port du masque respiratoire à ses quelques 110 millions d'habitants. Mais les pharmacies sont en ruptures de stocks.

« Tout le monde doit porter des masques, mais il y en a pas assez, raconte Oubo, un habitant de la ville de Guangzhou joint par Juehua Yang, de la rédaction chinoise de RFI. Cela fait plusieurs jours que j’ai alerté les autorités de la police et de la mairie de Guangzhou qu’il allait falloir fournir ces masques. Je leur ai signifié qu’ils feraient mieux de suivre l’exemple du Japon et de Hong Kong où les masques sont fournis gratuitement aux habitants. Il paraît aussi que la Thaïlande fait la même chose. »

Cet habitant estime aussi que « le gouvernement chinois doit assumer son rôle et travailler pour les habitants. Tous les jours on reçoit des messages de la part des autorités nous disant qu’il faut porter des masques lorsqu’on sort et nous demandant d’éviter les lieux où il y a beaucoup de monde. Nous, on aimerait bien porter des masques, mais encore faudrait-il en avoir ».