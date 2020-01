Coronavirus: Hong Kong ferme partiellement sa frontière avec la Chine

Le gouvernement de Hong Kong a annoncé dimanche soir une fermeture partielle de ses frontières, visant les résidents du Hubei ainsi que tous les voyageurs étant passé par la province centrale chinoise, épicentre du nouveau virus au cours des deux dernières semaines. Cette mesure, réclamée depuis plusieurs jours par l’opposition et une partie de la population de Hongkong, risque cependant de ne pas suffire.

Publicité Lire la suite

Alors que le huitième cas de patient porteur du nouveau Coronavirus identifié à Hongkong est à nouveau un voyageur originaire du Hubei, la fermeture des frontières aux visiteurs en provenance de cette province a été accueillie avec soulagement par la population, même si pour beaucoup elle ne suffit pas.

Plusieurs syndicats et certains partis d’opposition réclament une fermeture des frontières de Hongkong à tous les Chinois continentaux, sans limite de temps et ce jusqu’à ce que l’épidémie soit contrôlée du côté chinois, précise notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy.

Des scientifiques de l'Université de Hong Kong (HKU) mettent en garde ce lundi quant à une accélération de la propagation du coronavirus, qui a officiellement fait 80 morts en Chine. Les gouvernements doivent prendre des mesures « draconniennes » pour restreindre les déplacements de population s'ils veulent endiguer la propagation du virus de Wuhan, déclarent des chercheurs hongkongais, qui estiment sur la base de modèles mathématiques que le nombre de cas est supérieur à 40.000.

► À lire aussi : La Chine redouble d’efforts pour contenir l’épidémie

Dimanche soir, des confrontations violentes ont eu lieu entre police et manifestants hongkongais qui ont saccagé un nouveau développement immobilier dans la ville frontière de Fanling, où le gouvernement avait envisagé de loger les personnels des hôpitaux qui ne souhaitaient pas rentrer chez eux pour minimiser le risque de contamination.

Les résidents du quartier estiment l’endroit très mal choisi étant donné la densité du quartier et la proximité d’écoles. Toutes les écoles vont d'ailleurs rester fermées jusqu’au 17 février. Et la plupart des autres festivités prévues pendant les vacances du Nouvel An (concerts, feux d’artifice) ont été annulés.