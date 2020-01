Coronavirus: Hong Kong annonce la fin des liaisons avec le continent

La région administrative spéciale de Hong Kong, où huit personnes ayant contracté le virus en Chine sont actuellement hospitalisées, vient d’annoncer de nouvelles fermetures de ses frontières.

Avec notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy

Le visage camouflé par un masque chirurgical, la cheffe de l’exécutif de Hong Kong Carrie Lam a annoncé d’un ton grave, mardi en fin de journée, une série de nouvelles mesures pour lutter contre l’arrivée du virus de Wuhan à Hong Kong.

À partir de jeudi à minuit, six des quatorze points d’entrée entre la Chine et Hong Kong seront fermés. Les arrivées par train et par ferry seront interrompues, les arrivées par avion diminuées de moitié et le trafic routier considérablement réduit.

D’autres mesures administratives devraient totalement arrêter l’arrivée des touristes chinois. Les livraisons notamment de nourriture seront toutefois toujours autorisées. L’Association des médecins du secteur public a estimé ces mesures encore insuffisantes et elle menace de faire grève.

Lundi, des professeurs d’épidémiologie de l’université de Hong Kong ont estimé le nombre de personnes contaminées, dans la seule ville de Wuhan, de l’ordre de 44 000, et non de 3 000 comme l’affirment les autorités chinoises. Sur les 44 000, environ la moitié serait des « porteurs silencieux », encore en période d’incubation. Toujours selon ces médecins, l’épidémie devrait connaître un pic en avril ou en mai, avant de s’atténuer.

