Coronavirus: la ville chinoise de Wenzhou confinée à son tour

Au début de la crise, les premiers rapports qui émanaient de Wuhan ne mentionnaient pas de présence du coronavirus dans les selles des personnes infectées. Et pour cause : on n'avait alors pas cherché à cet endroit. Avec une nouvelle maladie et un début d'épidémie sur les bras, les autorités s'étaient concentrées sur le moyen de transmission le plus évident : la voie respiratoire.

La présence du virus dans les selles a en fait été découverte aux États-Unis. Un des malades américain souffrait de diarrhées, ce qui a conduit à des analyses supplémentaires. Pour les chercheurs, il n'est pas étonnant de trouver le virus à cet endroit. Il présente en effet des similarités avec le SRAS, qui avait provoqué une épidémie en 2003 et se transmettait également par les selles.

Cette découverte est importante dans la détection des malades. On se concentrait jusqu'à maintenant sur la présence de symptômes respiratoires comme la pneumonie, on découvre que des diarrhées peuvent aussi être un signe d'infection. Il s’agit également d’une découverte importante pour prévenir de nouvelles contaminations. On sait désormais que se protéger la bouche avec un masque est loin d'être suffisant : il faut en plus se laver les mains avec soin après être allé aux toilettes.