Coronavirus: des dizaines de millions de Chinois confinés chez eux

La propagation du coronavirus s’est encore accélérée ce week-end. Plus de 20 pays sont désormais touchés. En Chine, pour tenter de freiner l’épidémie, des dizaines de millions de Chinois sont incités à rester chez eux.

De notre correspondant à Pékin,

Comment passe-t-on le temps quand on ne peut pas sortir de chez soi ? Par exemple, on ouvre la fenêtre et on crie quand on habite à Wuhan, épicentre de l’épidémie. La capitale de la province du Hubbei a été la première ville à se retrouver confinée.

Depuis la semaine dernière, tous les soirs, des résidents de la capitale du Hubei lancent des « Wuhan Jia You ! » (« Allez Wuhan ! ») repris à chaque balcon. Pour se mettre du baume au cœur, on en a bien besoin en ce moment. Sinon, on cherche des loisirs à faire en intérieur et on parle sur Tik Tok, sur WeChat et sur Weibo.

From beauty regimens to homemade carnival games, residents stuck at home found ways to entertain themselves amid the coronavirus lockdown pic.twitter.com/UR2PpoV5wW SCMP News (@SCMPNews) January 29, 2020

Il y en qui improvisent des tennis avec des casseroles, d’autres qui recomptent les grains de riz…

How do Chinese people kill time at home amid the coronavirus outbreak? Due to the #coronavirus outbreak, #SpringFestival vacation has been extended. Chinese people, bored from being stuck at home, are killing time in amusing ways. pic.twitter.com/WycZAl4RBK Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020

On peut aussi imiter le bruit des feux artifices en crevant des ballons de baudruches, puisque c’était le Nouvel an lunaire et que, partout, les festivités et les rassemblements ont été interdits pour éviter la propagation du virus. Il y ceux qui font semblant de pêcher dans leur aquarium. On peut aussi imiter la danse du lion avec une bassine sur la tête : ça aussi, c’était pour le Nouvel an lunaire. D’autres s’imaginent dans un transat à la plage, devant l’écran de la télévision diffusant leurs dernières vacances dans le sud-est asiatique.

Les vacances du Nouvel An lunaire sont terminées, mais il faut encore rester confiné

Le pic de l’épidémie n’est pas encore arrivé. De nouvelles villes se sont retrouvées confinées ce week-end, comme Wenzhou, dans la province du Zhejiang, où les habitants doivent désigner un membre de la famille pour aller au ravitaillement, une fois tous les deux jours maximum. Là aussi, il faut trouver à s’occuper car les « vacances » ont été prolongées. Le retour au travail a été reporté, de même que pour la rentrée scolaire.

Staff in one of the few hotels still open in Wuhan have been engaging in daily group exercise to keep the coronavirus at bay pic.twitter.com/jXd0ifZsMU SCMP News (@SCMPNews) January 29, 2020

Des secteurs et des villes font encore exception. À Shanghai par exemple, on a vu circuler cette vidéo d’employés d’un hôtel de luxe occupés à faire des exercices toute la journée sur leur travail. Pour s’entretenir, raconte leur manager, et pour s’occuper là encore. Les clients sont loin de bousculer, et ces employés sont un peu seuls dans leur palace.

Les récalcitrants rappelés à l'ordre par drones

Pour ceux qui ne répondent pas aux injonctions, il y a des avertissements : on a beaucoup vu circuler ces images de drones ordonnant aux habitants des déserts de Mongolie intérieure de mettre leur masque et de rentrer à la maison.

Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020

Les drones de la police volent aussi dans les grandes villes, là aussi pour recommander le port du masque et d’éviter de sortir. Il y a des amendes, certains se font même arrêter. Le lanceur d’alerte Fang Bing, à Wuhan, a été interpellé pour une vidéo montrant des sacs mortuaires des victimes du coronavirus dans un hôpital de Wuhan.

« Ils sont venus me chercher à six ou sept en combinaison de protection à la maison, raconte ce dernier. Ils m’ont emmené au commissariat de police et m'ont demandé pourquoi je filmais des cadavres et des choses négatives. Et puis ils m’ont relâché. » Lui aussi a été invité à rester chez lui sagement. Il faut tout faire pour que la population reste à la maison : certains opérateurs Télécom proposent des packs Internet permettant de tuer le temps en surfant.

Tous les moyens sont bons ! Afin de limiter la propagation du #coronavirus et encourager les gens à rester cloîtrés chez eux China Mobile offre un pack de 30Go. #WuhanOutbreak #Francetvchine #chine #CoronavirusOutbreak @arnauldmiguet pic.twitter.com/3pWr6Rlfru Gael Caron (@GaelC21) February 2, 2020

Des messages déconseillent de chanter à la fenêtre, de crainte d’attraper le coronavirus sur son balcon. Ou de faire attention en jouant avec la neige à Pékin : là aussi, selon les médecins, ce serait risquer l’infection.

Doctors warn residents not to play with snow, which may lead to possible infection with the novel #coronavirus, as Beijing welcomed its first snowfall in the year of Rat on Saturday. pic.twitter.com/LIu8tgOjql Global Times (@globaltimesnews) February 2, 2020

Tour des Réseaux à Pékin par Stéphane Lagarde : face au coronavirus, le confinement des habitants

