Coronavirus: Cathay demande à 27 000 employés de prendre un congé sans solde

À Hong Kong, où la cheffe de l’exécutif vient d’annoncer la mise en quarantaine de toutes les personnes arrivant de Chine à partir de samedi, la compagnie aérienne Cathay Pacific a demandé à ses 27 000 employés de prendre trois semaines de congés sans solde.

De notre correspondante à Hong Kong,

Dans le message vidéo envoyé ce mercredi après-midi à ses 27 000 employés, Augustus Tang, le nouveau patron de Cathay Pacific, la compagnie aérienne emblématique de Hong Kong, a dressé un portrait alarmant de la situation - aussi grave, a-t-il dit, que lors de la crise de 2009.

La période normalement faste du Nouvel An chinois a été catastrophique. Cathay a supprimé 90% de ses vols avec la Chine et 30% des autres destinations. Augustus Tang a demandé à chacun des employés, à tous les échelons de la hiérarchie, de prendre trois semaines de congés, non payés, entre le mois de mars et le mois de juin.

Mais la situation est tendue au sein de l’entreprise entre la direction et le personnel. Notamment depuis que pendant l’été, l’entreprise avait été forcée par les autorités chinoises de licencier ses employés qui affichaient leur soutien aux manifestations anti-gouvernementale.

Par ailleurs, la cheffe de l’exécutif Carrie Lam a annoncé qu’à partir de ce samedi, toutes les personnes arrivant de Chine, qui sont désormais à 90% des Hongkongais, seraient mis en quarantaine. Les deux terminaux de bateaux de croisière ont également été fermés et 3 600 passagers à bord d’un paquebot en provenance du Japon sont interdits de débarquer, de crainte que certains soient porteurs du virus.

