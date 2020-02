Chine: baisse des surtaxes douanières sur certains produits américains

Jie Zhao/Corbis via Getty Images

La Chine va réduire de moitié ses droits de douane punitifs sur des produits américains. La baisse représente 75 milliards de dollars (soit 68 milliards d'euros) d'importations annuelles. Cette mesure, qui entrera en vigueur le 14 février 2020, portera sur des surtaxes douanières appliquées depuis le 1er septembre 2019, a précisé la Commission des droits de douane du gouvernement chinois.

La volaille, des produits de la mer ou encore le soja, mais aussi des produits manufacturés comme certains types d'avions taxés de 10 à 5% ne le seront plus que de moitié. Au total, 1 700 produits sont concernés. Selon les autorités chinoises, cette décision vise à instaurer un climat sain et stable entre les deux partenaires commerciaux.

Signature d'une trêve

L'annonce de cette baisse intervient un mois après la signature d'une trêve dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Dans leur accord préliminaire, signé le 15 janvier à Washington, la Chine s'est engagée à acheter dans les deux prochaines années pour 200 milliards de dollars supplémentaires de produits américains manufacturés et agricoles. Mais, avec l'épidémie de coronavirus, l'économie chinoise est quasiment à l'arrêt. Il est probable qu'elle subisse un retard et ne puisse respecter le délai.

Signal pour rassurer les marchés

Dans ce contexte Pékin a pris la décision de mettre en place dès maintenant la réduction des taxes douanières sur ces produits américains. Un gage à l'égard de Washington pour signifier que les pourparlers vont se poursuivre mais aussi un signal pour rassurer les marchés inquiets des retombées économiques de l'épidémie.

