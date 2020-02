Loi sur la citoyenneté en Inde: Narendra Modi en visite dans l'État d'Assam

Le Premier ministre indien Narendra Modi à New Delhi le 18 novembre 2019.

Le Premier ministre indien se rend ce vendredi 7 février dans la région de l’Assam. C’est la première fois que le chef du gouvernement remet les pieds dans cette région depuis l’adoption de la loi sur la citoyenneté il y a près de deux mois - une loi fortement rejetée dans cette partie nord-est de l’Inde.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Narendra Modi arrive en terrain miné. Le Premier ministre a déjà annulé sa visite en Assam, par deux fois en un mois. Ceci à cause d’importantes manifestations contre la loi sur la citoyenneté, adoptée par le gouvernement central.

Cette mesure permettra en effet aux immigrés illégaux et hindous du Bangladesh vivant dans cette région frontalière d’obtenir plus facilement la nationalité indienne - et cela fait craindre aux habitants de l’Assam un changement démographique profond.

La colère gronde toujours, mais les manifestations n’ont plus lieu. Cela permettra au Premier ministre d’essayer de rassurer les populations du nord-est de l’Inde sur ses intentions.

Il a un atout pour cela car il arrive en Assam pour une occasion festive : la célébration de l’accord de paix avec les groupes séparatiste armés bodos. Un accord qui s’accompagne d’une promesse d’investissement public de près de 200 millions d’euros dans cette région.