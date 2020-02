Malaisie: le pèlerinage de Thaipusam brave l'épidémie de coronavirus

Une petite malaisienne fait des bulles malgré son masque de protection virale, au pèlerinage des grottes de Batu, à Kuala Lumpur, le 7 février 2020. REUTERS/Lim Huey Teng

Texte par : RFI Suivre

Le coronavirus est apparu en Malaisie pendant le Nouvel An lunaire. Et si le pays compte désormais 14 cas de personnes contaminées, il n'a pourtant pas annulé les célébrations de Thaipusam, ce pèlerinage hindou qui a drainé l'année dernière 400 000 personnes dans le Selangor, non loin de Kuala Lumpur.