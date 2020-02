Thaïlande: un soldat, en fuite, ouvre le feu et fait 17 morts

Dix-sept personnes ont été tuées à Korat, dans le nord-est de la Thaïlande, par un soldat qui a ouvert le feu. N'ayant pas été arrêté, il serait retranché dans un centre commercial de la ville.

Il y a « 17 morts et 14 blessés », a déclaré un membre non identifié de l'Erawan Center à Bangkok, un service collectant notamment les données des services d'urgence au niveau national. Ce samedi 8 février 2020, un soldat thaïlandais a tué et blessé plusieurs personnes à Korat, une ville au nord-est du pays. Il est toujours en fuite, selon la police.

Le tireur serait l’adjudent-chef Jakapanth Thomma, selon la police thaïlandaise. Il a « utilisé une mitraillette pour tirer sur d’innocentes victimes dont beaucoup ont été blessées ou tuées », ont détaillé les autorités. Toujours selon ces dernières, le suspect a agit en volant un véhicule militaire. Il a posté des photos et des vidéos de lui sur sa page Facebook, en tenue de combat, casque sur la tête ; il a notamment publié par exemple ce message : « devrais je me rendre ? » ou encore « je me sens si fatigué ». Depuis, sa page a été bloquée. Plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrent des scènes de panique et des personnes en train de fuir.

(avec AFP)