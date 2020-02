Inde: défaite cuisante du parti au pouvoir aux élections locales de New Delhi

En Inde, le parti nationaliste hindou, au pouvoir au niveau national vient d’essuyer une cuisante défaite lors d’une élection locale importante : celle de la région de New Delhi. Le parti du BJP ne conquiert que 10% des sièges, malgré une campagne agressive menée par tous les ténors du parti.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Pendant toute la campagne, le BJP a tenu un discours toxique et agressif contre Arvind Kejriwal, le chef du gouvernement régional sortant : les plus grands leaders du parti l’ont accusé d’être un terroriste de mèche avec le Pakistan et de vouloir diviser le pays.

L’objectif était encore une fois de diaboliser les musulmans pour récupérer l’électorat hindou mais cela a été un échec cuisant. Les électeurs de New Delhi ont plébiscité la politique laïque et socialiste du gouvernement sortant, qui a offert l’électricité et l’eau gratuite pour les plus pauvres, tout en finançant des pèlerinages hindous.

Arvind Kejriwal renforcé à New Delhi

Face à ses partisans, Arvind Kejriwal jubile. « Le message des habitants de Delhi est clair: ils vont voter pour ceux qui mettent en place des centres de soins primaires, qui amélioreront leurs écoles publiques et leur offriront une eau et une électricité à un prix abordables. Cette victoire donne naissance à une nouvelle forme de politique en Inde », a-t-il lancé.

En mai dernier, le BJP a raflé les sept sièges de député fédéraux de la capitale, mais n’a pas convaincu les mêmes électeurs pour la gestion de la région.

Le parti de l’homme ordinaire, lui, mené par Arvind Kejriwal, offre une vraie alternative dans des centres urbains comme New Delhi, mais il n’a pas encore réussi à percer au niveau national, où les questions de castes, religions et patriotisme jouent un rôle bien plus important.